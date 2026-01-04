Массовое ДТП с четырьмя жертвами в Ростовской области сняли на видео
В Ростовской области на видео попали последствия ДТП с четырьмя погибшими. Об этом сообщает РИА Новости.
Авария произошла на трассе М-4 «Дон». На кадрах видно, как сотрудники МЧС разбирают завалы и ликвидируют последствия столкновения.
По данным агентства, в ДТП оказались вовлеченными пять легковых автомобилей и один большегруз.
Движение на участке трассы оказалось серьёзно затрудненным.
Ранее сообщалось, что смертельная авария под Ростовом обернулась уголовным делом.
