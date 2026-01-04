Достижения.рф

Массовое ДТП с четырьмя жертвами в Ростовской области сняли на видео

Фото: istockphoto/conejota

В Ростовской области на видео попали последствия ДТП с четырьмя погибшими. Об этом сообщает РИА Новости.



Авария произошла на трассе М-4 «Дон». На кадрах видно, как сотрудники МЧС разбирают завалы и ликвидируют последствия столкновения.



По данным агентства, в ДТП оказались вовлеченными пять легковых автомобилей и один большегруз.

Движение на участке трассы оказалось серьёзно затрудненным.

Ранее сообщалось, что смертельная авария под Ростовом обернулась уголовным делом.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0