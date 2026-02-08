08 февраля 2026, 11:14

«Известия»: В Сочи раскрыли незаконный захват федеральных земель

Фото: istockphoto/blinow61

В Сочи выявили масштабную схему незаконного завладения федеральными землями, в которой фигурируют местный криминальный авторитет Рубен Татулян (Робсон) и его партнер Виген Саркисян.