В Сочи раскрыли незаконный захват федеральных земель
В Сочи выявили масштабную схему незаконного завладения федеральными землями, в которой фигурируют местный криминальный авторитет Рубен Татулян (Робсон) и его партнер Виген Саркисян.
Как пишут «Известия», предварительный ущерб оценивается примерно в 600 млрд рублей. Следствие считает, что речь идет о более чем 700 га бывшего агрокомплекса «Кудепста», находившихся в государственной собственности.
30 января в отношении Татуляна, Саркисяна и еще свыше 20 предполагаемых участников возбудили уголовное дело об организации преступного сообщества. Как установили следователи, агрокомплекс намеренно довели до банкротства, после чего перевели земли из категории сельхозназначения в строительную, оформили разрешения на жилую застройку и передали участки аффилированным девелоперам.
По имеющейся информации, Татулян и Саркисян находятся в Армении и скрываются от следствия. Большинство других участников задержали, они дают признательные показания. Сообщается, что все незаконно отчужденные участки уже вернули государству, при этом следствие продолжает устанавливать причастных, включая возможных пособников в органах власти.
