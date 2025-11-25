Пенсионер из Петербурга сломал ногу, догоняя автобус
Ночью 25 ноября 63-летний житель Санкт-Петербурга пытался догнать автобус, отходивший от остановки на Заневском проспекте, и упал — его нога попала под заднее колесо транспорта. Об этом сообщает Neva.Today.
На место прибыли сотрудники полиции, которые оказали первую помощь и наложили жгут, чтобы остановить кровотечение, после чего пенсионера госпитализировали с открытым переломом. Водитель автобуса направился в ГАИ для разбирательства обстоятельств происшествия.
Ранее стало известно об упавшем с неба коте в США, который разбил лобовое стекло автомобиля.
Читайте также: