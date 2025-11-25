Пенсионер из Петербурга сломал ногу, догоняя автобус

25 ноября 2025, 17:45

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

Ночью 25 ноября 63-летний житель Санкт-Петербурга пытался догнать автобус, отходивший от остановки на Заневском проспекте, и упал — его нога попала под заднее колесо транспорта. Об этом сообщает Neva.Today.