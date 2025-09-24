В Сочи задержан мужчина за кражу рюкзака у спящего водителя

24 сентября 2025, 15:44

Приезжий украл электронику у водителя, оставившего машину открытой в Сочи

Фото: Istock / welcomia

В Адлерском районе Сочи полиция задержала подозреваемого в краже из автомобиля, где в это время находился владелец. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».