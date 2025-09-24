В Сочи задержан мужчина за кражу рюкзака у спящего водителя
В Адлерском районе Сочи полиция задержала подозреваемого в краже из автомобиля, где в это время находился владелец. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».
По данным правоохранителей, житель Московской области после ночной прогулки уснул в своей машине, оставив двери открытыми. Воспользовавшись этим, злоумышленник похитил рюкзак с ноутбуком, жестким диском и другой электроникой. Ущерб составил около 100 тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили личность подозреваемого — им оказался 39-летний житель Ростовской области. Выяснилось, что часть украденного он успел продать.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
