Внук зверски убил бабушку и использовал её голову как футбольный мяч

24 сентября 2025, 15:28

В ЮАР задержали мужчину, который убил и обезглавил свою бабушку

Фото: Istock/Motortion

В ЮАР мужчина убил свою 80-летнюю бабушку и отрезал ей голову. По информации Mirror, инцидент произошёл в июне 2024 года в Пинтауне.