Внук зверски убил бабушку и использовал её голову как футбольный мяч
В ЮАР мужчина убил свою 80-летнюю бабушку и отрезал ей голову. По информации Mirror, инцидент произошёл в июне 2024 года в Пинтауне.
32-летний Табо Нциманде нанёс пенсионерке Беатрис де Ланж смертельные ножевые ранения, а после обезглавил её. Свидетели сообщили, что затем он пинал голову пожилой женщины, как футбольный мяч.
Полиция обнаружила тело на следующий день. Подозреваемого задержали в окровавленной одежде. Расследование приостановили после отказа первого адвоката от ведения дела.
Дочь погибшей сообщила в суде, что на вопрос о мотиве преступления Нциманде кричал о своей «обязанности» это сделать. По её словам, бабушка всегда заботилась о внуке, а конфликт в роковой день возник из-за теста на наркотики. Также суду стало известно, что ранее обвиняемый лечился от психоза и жаловался на галлюцинации.
