Мать блогера-миллионика украла младшего сына и увезла в Таиланд

24 сентября 2025, 15:15

Мать блогера-миллионника украла сына, чтобы зарабатывать на детском контенте

Софья, мать блогера Egor Superstar (Фото: кадр из видео на YouTube-канале блогера / @egorsuperstaresp)

Мать популярного блогера Egor Superstar (Егор Суперстар) вывезла его младшего брата в Таиланд без согласия отца, чтобы продолжать зарабатывать на роликах с детским анпакингом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.