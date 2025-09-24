Достижения.рф

Мать блогера-миллионика украла младшего сына и увезла в Таиланд

Мать блогера-миллионника украла сына, чтобы зарабатывать на детском контенте
Софья, мать блогера Egor Superstar (Фото: кадр из видео на YouTube-канале блогера / @egorsuperstaresp)

Мать популярного блогера Egor Superstar (Егор Суперстар) вывезла его младшего брата в Таиланд без согласия отца, чтобы продолжать зарабатывать на роликах с детским анпакингом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.



Софья организовывала контент с участием своих детей с самого их рождения. Сначала канал старшего сына Егора набрал около 1 миллиона подписчиков и приносил матери до $150 тысяч в месяц. Когда аудитория выросла и интерес к старшему стал снижаться, она переключилась на младшего — Сашу, так как маленькие дети вызывают больший интерес у зрителей.

По словам отца, сыновьям не нравится участвовать в таком контенте: старший отказался сниматься, а суд определил обоих детей жить с отцом. Мать не согласилась с решением и забрала младшего, чтобы продолжить съемки в Тайланде.

При этом, как отметил отец, Софья даже пропустила школьную линейку старшего сына из-за съёмок.

Софья Метелева

