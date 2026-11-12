В Сочи женщина справила нужду на памятник героям ВОВ

12 ноября 2026, 15:08

В Сочи осквернившей памятник танкистам ВОВ дали 1.5 года принудительных работ

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Краснодарский краевой суд сообщил о вынесении приговора по делу об осквернении мемориала защитникам Отечества в Сочи. Об этом информирует объединенная пресс-служба судов региона.