В Сочи женщина справила нужду на памятник героям ВОВ
Краснодарский краевой суд сообщил о вынесении приговора по делу об осквернении мемориала защитникам Отечества в Сочи. Об этом информирует объединенная пресс-служба судов региона.
Согласно материалам дела, вечером 24 августа женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, вместе со знакомым пришла к мемориалу, посвященному героям Великой Отечественной войны. Подойдя к фрагменту танка Т-34-76, фигурантка справила нужду на монумент.
Суд признал ее виновной по статье об осквернении мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны. Ей назначили наказание в виде принудительных работ на срок один год и шесть месяцев с удержанием 10% заработной платы в доход государства.
Отбывать наказание осужденная будет в исправительном центре. Уголовное дело в отношении ее знакомого выделили в отдельное судебное производство.
Читайте также: