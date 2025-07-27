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В Солнечногорске люди страдают от шума майнинговой фермы

Жители Солнечногорска страдают из-за майнинговой фермы на протяжении трёх лет
Фото: Istock/ViktorCap

Население двух районов и трёх деревень городского округа Солнечногорска страдает из-за майнинговой фермы. Подробности сообщает телеканал «Россия 24».



Жители на протяжении трёх лет терпят шум, который достигает 80 децибел. Источником неприятного звука, сравнимого с шумом оживлённой улицы, является предприятие с установленными устройствами для добычи криптовалют.

Одна из местных жительниц сообщила, что её семья не может даже открыть окно для проветривания из-за непрекращающегося шума.

«На своём крыльце по ночам получаю звук 53 децибела», — подчеркнула женщина.
Заместитель главного врача Скандинавского центра здоровья Олег Орлов сообщил, что у человека, проживающего в таких условиях, может развиться стресс из-за ухудшения психоэмоционального состояния. Однако проблема майнинговой фермы не решается, а её представитель никаких комментариев не дал.
Ольга Щелокова

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