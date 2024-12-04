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В Солнечногорске начали розыск охотника на шумных байкеров

Фото: iStock / SaevichMikalai

Фото: iStock / SaevichMikalai

В Московской области ищут злоумышленника, который расставляет ловушки для байкеров. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.


«В ведомстве обратили внимание на новостной телесюжет, где сообщалось, что в Солнечногорске неизвестный начал самовольно бороться с шумом мотоциклов, растягивая между деревьями верёвки. В результате один из байкеров врезался в ловушку и получил тяжёлую травму», – говорится в сообщении.
СКР по Московской области возбудил уголовное дело. Его держит под контролем центральный аппарат ведомства.

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#следственный комитет
Появилось видео признания петербуржца в поджоге на железной дороге
Житель Петербурга признался в поджоге оборудования на железнодорожной станции
04 декабря 2024, 11:08

Житель Санкт-Петербурга признался в поджоге оборудования на железнодорожной станции Рыбацкое, расположенной в черте города. Ранее 62-летний мужчина был задержан сотрудниками МВД и Росгвардии.
Видеозапись признания задержанного предоставили изданию «Лента.ру» в пресс-службе МВД России. В ходе допроса мужчина рассказал, что с ним связались неизвестные и убедили уничтожить жучки, находящиеся внутри релейных шкафов на железной дороге. Руководствуясь их указаниями, петербуржец приобрёл фомку для вскрытия ящиков и горючую смесь. После совершения поджога мужчина заснял всё происходящее и отравил видеозапись кураторам.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт). В ходе обыска дома у мужчины полицейские нашли и изъяли монтировку, горючую смесь, куртку, рюкзак, ботинки, два мобильных телефона. Мужчина заключён под стражу.

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#санкт-петербург
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В Котельниках во время проверки торговых объектов выявили нарушения
04 декабря 2024, 11:08

Фото: пресс-службе администрации г. о. Котельники

В Котельниках в ходе профилактических осмотров выявили нарушения на объектах торговли. Проверки в городе продолжаются по поручению главы городского округа Михаила Соболева, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Проверка прошла в продуктовых магазинах «Минимаркет», «Халяль Маркет» и «Продукты» в микрорайоне Южный. Были выявлены такие нарушения, как отсутствие заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям; продукция с истёкшим сроком годности; нарушение товарного соседства; отсутствие медицинских книжек и трудовых договоров у некоторых сотрудников; отсутствие ценников товаров и уголка потребителя», – уточнили в администрации.
По всем нарушениям составлены акты, подготовлены документы для передачи в Роспотребнадзор, Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы, в прокуратуру и Главное управление МЧС России по Московской области.

Помимо этого, в ходе проверки был выявлен иностранец, нарушивший миграционное законодательство. В отношении него был оформлен протокол. Нарушителя передали в дежурную часть Котельниковского отдела полиции.

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#московская область
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В Грозном произошел взрыв, введен план «Ковер»
Baza: жители Грозного слышали звук взрыва
04 декабря 2024, 09:47

Фото: istockphoto/NatureNow

Очевидцы сообщают о звуке взрыва в Грозном. По предварительной информации, это могло быть связано с попыткой атаки беспилотного летательного аппарата.
Звук взрыва раздался около пяти часов утра, сообщает телеграм-канал Baza. Ночью в местном аэропорту вводился план «Ковёр». В результате был перенесён один рейс на Москву. Официальной информации о случившемся пока не поступало.

В предыдущий раз киевский режим предпринял попытку атаки на Чечню 29 октября. Тогда в результате удара беспилотника с воздуха загорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе. Жертв и пострадавших в результате атаки не было.

Глава Чечни Рамзан Кадыров тогда заявил, что атака украинского беспилотника на РУС обязательно повлечёт за собой ответные меры.

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В Реутове задержали серийного похитителя велосипедов
04 декабря 2024, 09:16

Фото: istockphoto.com/

Мужчину, подозреваемого в нескольких кражах велосипедов, задержали полицейские в Реутове, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Заявление о краже велосипеда написал местный житель. Сумма ущерба составила 120 тысяч рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в этой краже был задержан ранее судимый уроженец Оренбургской области», — говорится в сообщении.
В ходе расследования полицейские установили причастность задержанного ещё к нескольким аналогичным преступлениям на территории городского округа Реутов. Общая сумма ущерба составила более 356 тысяч рублей.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража». До суда похититель велосипедов останется под стражей.

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#криминал
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#реутов
#мвд московской области
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В подмосковной Истре полиция накрыла бордель в многоэтажном доме
04 декабря 2024, 08:21

Фото: istockphoto/M-Production

В подмосковной Истре полиция получила оперативную информацию о том, что в одном из многоэтажных домов содержится притон для занятий проституцией. По указанному адресу правоохранители обнаружили двух «ночных бабочек» и содержательницу борделя.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по Московской области. Выяснилось, что нелегальную деятельность организовала 33-летняя уроженка одной из республик Средней Азии. Она предоставила жильё двум дамам лёгкого поведения 34 и 45 лет, которые оказывали услуги определённого рода за плату. Часть заработка они отдавали хозяйке.

На жриц платной любви полицейские составили административные протоколы по статье 6.11 КоАП РФ. В отношении содержательницы притона заведено уголовное дело. Она заключена под стражу.

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#рф
#служба
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Задержаны трое подростков, которые избили машиниста электрички в Подмосковье
04 декабря 2024, 08:17

Фото: iStock/Yingko

Полицейские задержали трех подростков, которые избили машиниста электрички в Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
В настоящее время транспортная полиция проводит проверку по факту публикации в сети видеороликов о правонарушениях в электропоездах.

«Один из роликов зафиксировал нападение на сотрудника железной дороги. На втором запечатлены хулиганские действия группы молодых людей на железнодорожной станции Воронок в Московской области», — написала Волк в своем Telegram-канале.

Она пояснила, что 1 декабря на станции Воронок группа подростков попыталась выбить двери электропоезда, чтобы проникнуть в последний вагон состава.

Одного 14-летнего подростка задержали почти сразу. О задержании двух других несовершеннолетних стало известно 4 декабря. Ими оказались 14-летний житель Московской области и 15-летний москвич.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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Авария оставила тысячи домов без воды в Новокузнецке
В Новокузнецке произошла авария на водоводе, более 2 тыс. домов остались без воды
04 декабря 2024, 06:56

Фото: iStock/Олег Копьёв

В Куйбышевском районе Новокузнецка Кемеровской области произошла авария на водоводе диаметром 700 мм, передает ТАСС информацию городской администрации.
Инцидент произошел в ночь на среду и вызвал подтопление проезжей части вдоль улицы Сибиряков-гвардейцев. Аварийный участок был оперативно локализован, а дорога очищена от воды.

Без водоснабжения остались 22 многоквартирных дома, более 2 200 частных домов в микрорайонах Точилино и Редаково, а также несколько социальных объектов. Для населения организован подвоз воды.

Аварийные работы продолжаются, причины повреждений пока точно не известны.

Восстановление водоснабжения запланировано на вечер среды, 4 декабря.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в ночь с 3 на 4 декабря в пяти районах Амурской области частично отключили электричество из-за аварии на Благовещенской ТЭЦ. С 09:12 местного времени диспетчеры начали вводить аварийные отключения в Благовещенском, Константиновском, Ивановском, Тамбовском и Бурейском районах по заранее установленным графикам.

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В Амурской области авария на ТЭЦ оставила пять районов без света
Частично отключили электричество из-за аварии на ТЭЦ в пяти районах Приамурья
04 декабря 2024, 06:19

Фото: iStock/Oleksii Maznychenko

В пяти районах Амурской области частично отключено электричество из-за аварии на Благовещенской ТЭЦ.
Проблема возникла утром 4 декабря, когда из-за отключения части оборудования на станции образовался дефицит мощности в центральном энергорайоне, сообщается в Telegram-канале Амурских электросетей.

С 09:12 местного времени диспетчеры начали вводить аварийные отключения в Благовещенском, Константиновском, Ивановском, Тамбовском и Бурейском районах по заранее установленным графикам.

Для снижения нагрузки Амурские электросети по распоряжению регионального диспетчерского управления ограничили энергопотребление на 50,2 МВт. Полное восстановление электроснабжения станет возможным только после устранения неисправностей на ТЭЦ.

Специалисты уже работают над устранением аварии, чтобы вернуть электричество потребителям как можно быстрее.

Ранее «Радио 1» передавало, что в Благовещенске ребенок провалился в яму с холодной водой и пробыл там около 45 пяти минут. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Также известно, что в Тверской области почти две трети населенных пунктов Калининского округа остаются без света после мощного снежного циклона. На данный момент без электричества живут около 880 человек из 74 деревень.

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В Благовещенске ребенок провалился в яму с холодной водой — видео
Мальчик в Благовещенске провалился под лед по пути в школу
04 декабря 2024, 05:57

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

В Благовещенске ребенок провалился в яму с холодной водой по пути в школу и провел там около 45 минут. Инцидент произошел на заснеженной местности и его зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Видео происшествия появилось в Telegram-канале РЕН ТВ. На кадрах видно, как мальчик проваливается в яму, после чего не может выбраться самостоятельно.



Следственный комитет по Амурской области начал процессуальную проверку по статье о халатности (ст. 293 УК РФ). Следователи намерены установить личность ребенка, выяснить обстоятельства случившегося и дать оценку действиям должностных лиц городской администрации, ответственных за сферу ЖКХ.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Новосибирске произошло серьезное ДТП с участием трамвая и двух автомобилей.

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