В Солнечногорске начали розыск охотника на шумных байкеров

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В Московской области ищут злоумышленника, который расставляет ловушки для байкеров. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
«В ведомстве обратили внимание на новостной телесюжет, где сообщалось, что в Солнечногорске неизвестный начал самовольно бороться с шумом мотоциклов, растягивая между деревьями верёвки. В результате один из байкеров врезался в ловушку и получил тяжёлую травму», – говорится в сообщении.СКР по Московской области возбудил уголовное дело. Его держит под контролем центральный аппарат ведомства.
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Лора Луганская