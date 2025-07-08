В морге Одинцова завершилось опознание покончившего с собой Романа Старовойта

08 июля 2025, 17:36

Роман Старовойт (фото: Telegram @roman_starovoyt)

В морге подмосковного Одинцово завершилась процедура опознания тела покончившего с собой бывшего главы Минтранса России Романа Старовойта. Об этом сообщает РИА Новости.