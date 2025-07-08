В морге Одинцова завершилось опознание покончившего с собой Романа Старовойта
В морге подмосковного Одинцово завершилась процедура опознания тела покончившего с собой бывшего главы Минтранса России Романа Старовойта. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в Одинцовском морге были проведены процедура опознания погибшего и судебно-медицинская экспертиза.
По итогам проведённой работы был составлен соответствующий акт.
В понедельник, 7 июля, президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта. Политик находился на этом посту с мая 2024 года, а до этого был губернатором Курской области.
Чуть позже в тот же день стало известно о самоубийстве Старовойта. Его нашли мёртвым в нескольких метрах от автомобиля, припаркованного около парка Малевича в Одинцово.
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