В Чехове спасатели ликвидировали последствия ДТП с перевернувшейся машиной

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
«ДТП произошло на трассе Чехов — Вельяминово: Lada-2114 столкнулась с Kia Ceed, от удара съехала в кювет и перевернулась на бок. Спасатели сразу отключили аккумуляторы столкнувшихся машин, чтобы не начался пожар и оказали водителям психологическую помощь», — говорится в сообщении.Водителя перевернувшейся машины на скорой увезли в Чеховскую райбольницу с подозрением на ушиб грудной клетки, остальные участники аварии в помощи врачей не нуждались.
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