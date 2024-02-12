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В Чехове спасатели ликвидировали последствия ДТП с перевернувшейся машиной

12 февраля 2024, 18:31
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Лобовое столкновение легковых двух машин произошло у посёлка Любучаны городского округа Чехов, последствия аварии ликвидировали работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.

«ДТП произошло на трассе Чехов — Вельяминово: Lada-2114 столкнулась с Kia Ceed, от удара съехала в кювет и перевернулась на бок. Спасатели сразу отключили аккумуляторы столкнувшихся машин, чтобы не начался пожар и оказали водителям психологическую помощь», — говорится в сообщении.
Водителя перевернувшейся машины на скорой увезли в Чеховскую райбольницу с подозрением на ушиб грудной клетки, остальные участники аварии в помощи врачей не нуждались.

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В Москве при пожаре погиб ребенок, родителей дома не было
В Москве при пожаре погиб ребенок
12 февраля 2024, 18:43

Фото: iStock/Igor Vershinsky

В Москве при пожаре в квартире погиб ребенок, еще один ребенок пострадал, при этом родителей дома не было. Об этом сообщили в МЧС России.
«На улице Верхние Поля загорелась квартира в девятиэтажке. Огонь охватил 5 квадратных метров. Сотрудники МЧС России эвакуировали из жилья двоих детей: 3 и 4 лет. К сожалению, один ребенок погиб», - говорится в сообщении ведомства.

В столичном Следственном комитете уточнили, что причиной смерти одного из детей стало отравление угарным газом. Второй ребенок находится в больнице под присмотром врачей. Ему оказывается вся необходимая помощь.

В тушении пожара задействованы 10 специалистов и 3 единицы техники. Эксперты устанавливают подробности происшествия, также опрашивают соседей и возможных свидетели. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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В Подмосковье осудили инструктора фитнес-клуба, где утонула девочка
12 февраля 2024, 17:46

Фото: Istockphoto / Евгений Харитонов

Суд в Московской области приговорил к 2,5 годам ограничения свободы бывшего инструктора фитнес-клуба, по вине которой утонул ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.
По данным следствия, трагедия произошла в фитнес-клубе в Ленинском городском округе 18 октября прошлого года. Осуждённая дежурила там в тот день в качестве инструкторы водной зоны. В какой-то момент из-за ненадлежащего контроля утонула находившаяся в бассейне пятилетняя девочка.
«Собранные подмосковным следователем доказательства суд счёл достаточными для вынесения приговора. Инструктор признана судом виновной в причинении смерти по неосторожности. Женщина признала свою вину», – рассказали ТАСС в пресс-службе.
В подмосковной прокуратуре агентству пояснили, что суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей о компенсации морального вреда на 2 млн рублей.

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#ребёнок
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Названа деталь авто, которая наиболее часто страдает в ДТП
«Альфастрахование»: Чаще всего повреждается передний бампер
12 февраля 2024, 17:34

Фото: istockphoto.com/Bilanol

Исследование «Альфастрахования» продемонстрировало, что при авариях чаще всего повреждается передний бампер автомобиля.
«Чаще всего в результате ДТП получает повреждения передний бампер — в 18,4% случаев. Чуть реже при аварии водители повреждают задний бампер, эту деталь заявили в 17,5% случаев. Значительно реже — капот и крылья машины, по 10 и 8% соответственно», — приводит Газета.ру текст исследования.

Ранее сообщалось о том, что в Севастополе два подростка пострадали в результате столкновения иномарки с мотоциклом. Уточнялось, что ДТП случилось в ночь на воскресенье, 11 февраля. Водитель мотоцикла и 15-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести, в настоящее время они находятся в больнице. Водитель Mercedes направлен на прохождения медосвидетельствования, проводится проверка.

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В Швеции горит крупнейший в стране парк развлечений
При пожаре в крупнейшем парке развлечений в Швеции пострадали 12 человек
12 февраля 2024, 17:31

Фото: iStock/Distortion Media

В самом большом парке развлечений в Швеции вспыхнул пожар, пострадали 12 человек. Об этом сообщают местные СМИ.
Отмечается, что крупное возгорание произошло в аквапарке на территории крупнейшего парка развлечений, расположенного в шведском Гетеборге.

В результате пожара пострадали 12 человек, среди которых посетители и персонал.

По сообщениям СМИ, аквапарк открылся недавно. На его строительство было потрачено 1,2 миллиарда долларов.

На фотографиях, представленных агентством РИА Новости, видно, что огонь охватил пластмассовые конструкции горок, черный дым клубами поднимается вверх. Пожар уже распространился на довольно большой территории аквапарка.

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#детский отдых
#происшествие
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Подмосковные пожарные потушили два автомобиля
12 февраля 2024, 17:09

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Два автомобиля потушили подмосковные пожарные, одно возгорание произошло в деревне Лашино Орехово-Зуевского городского округа, второе — в промзоне Новосёлки, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.

«О возгорании машины марки «Соболь» в деревне Лашино в дежурную часть сообщили очевидцы. Когда спасатели прибыли на место происшествия, автомобиль пылал по всей площади. Прибывшие развернули пожарный рукав и быстро смогли ликвидировать огонь и на машине, и не прилегающей территории», — говорится в сообщении.

Второй вызов поступил от самого водителя машины. Он сообщил, что возгорание произошло в подкапотном пространстве его «Газели», и что потушить огнь самостоятельно он не смог. Спасатели прибыли на место и в кратчайшие сроки ликвидировали пожар. В ходе инцидента никто не пострадал.

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#орехово-зуево
#мособлпожспас
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Суд вынес приговор хулиганам, снявшим скальп с прохожего в Электростали
Хулиганов, снявших скальп с прохожего в Электростали, приговорили к 3,5 годам
12 февраля 2024, 16:42

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Суд вынес приговор хулиганам, которые сняли скальп с прохожего в Электростали, об этом сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
Напомним, инцидент произошёл 9 июля 2023 года в подмосковной Электростали. Двое выпивших мужчин пристали к случайному прохожему, возмутившись ярким цветом его волос. Нападавшие порезали свою жертву ножом и сняли с него скальп. Хулиганы были оперативно задержаны, им предъявили обвинение по статье о нанесении вреда здоровью средней степени тяжести из хулиганских побуждений.

Как сообщила Врадий, суд приговорил обоих нападавших к 3 годам и 6 ​месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в ​исправительной колонии общего режима.

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#электросталь
#суд
#хулиганство
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Забеременевшая в 13 лет блогер из Красноярска продает интимные фото трехлетней дочери
Блогер из Красноярска продает интимные фотографии трехлетней дочери
12 февраля 2024, 16:38

Фото: iStock/Victor Golmer

В Красноярске 18-летняя мать продает интимные фотографии своей трёхлетней дочери, а местные жители требуют лишить ее родительским прав. Об этом сообщает Shot.
Ранее история Дарьи Суднишниковой была на слуху. Она посещала различные ток-шоу и рассказывала о себе. Девушка забеременела в 13 лет, в 14 уже стала мамой. Сначала она говорила, что отцом ребенка является 10 мальчик из школы, а после заявила, что ее изнасиловал старшеклассник.

Сейчас девушке уже 18 лет. Она ведет свой канал, где демонстрирует голую грудь, нюхает наркотики и другое. При этом она завела еще один канал, куда можно вступить, заплатив 1000 рублей. Там молодая мать публикует интимные фотографии своей трехлетней дочки.

«Миля же не ревёт. Ей всё нравится. Когда я снимаю себя для привата, ей тоже интересно наблюдать. Ребёнок растёт и развивается», - отвечает блогер тем, кто осуждает ее.

Сейчас местные жители требуют от местных властей обратить внимание на девушку, спасти ребенка и лишить ее родительских прав.

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Полиция установила подростков, которые слепили фаллос из снега у мемориала славы
На Алтае нашли подростков, слепивших снежный фаллос напротив мемориала славы
12 февраля 2024, 16:25

Фото: iStock/Yingko

Полиция Алтайского края установила подростков, которые слепили снежный фаллос прямо напротив мемориала славы, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МВД по региону.
Напомним, по социальным сетям разошлась фотография слепленного из снега подобия полового органа, которую «установили» прямо напротив мемориала славы. Практически сразу было установлено, что сотворила это компания подростков в возрасте от 14 до 16 лет.

«Сотрудники полиции установили подростков, которые слепили фигуру из снега недалеко от мемориала славы в селе Староалейское Третьяковского района, которая получила неоднозначное толкование», — уточнил собеседник агентства.

В результате, подростков вместе с родителями доставили в отделение полиции, где с парнями провели беседу о содеянном. В отношении родителей составили административные протоколы за неисполнение родительских обязанностей.

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#алтай
#подростки
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В Химках поймали обманувшего 80-летнюю пенсионерку компьютерного мастера
12 февраля 2024, 16:14

Фото: Istockphoto / Nikolay Chekalin

Полицейские задержали в Химках двух злоумышленников, которые представились мастерами по ремонту компьютеров и обманули 80-летнюю местную жительницу. Об этом сообщила официальный представитель Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«С заявлением о мошенничестве в дежурную часть обратилась сама пострадавшая. Она рассказала, что заключили с фирмой договор на ремонт неисправного планшетного компьютера. Заявительница должна была заплатить за услугу 47,5 тыс. рублей, но сотрудники предприятия несколько раз изменяли текст, ссылаясь на ошибки. В результате пожилая женщина подписала два дополнительных акта об оплате. При этом ей обещали, что указанные суммы вернутся на карту», – рассказала Петрова.
В итоге пенсионерка заплатила более 590 тысяч рублей, но деньги на банковский счёт не вернулись.

Через некоторое время сотрудники уголовного розыска установили и доставили в отдел полиции 25-летнего индивидуального предпринимателя из Москвы, занимающегося ремонтом бытовой техники и электроники. Он уже дал признательные показания.

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Его отправили под подписку о невыезде. Сейчас правоохранители устанавливают второго участника противоправной деятельности – наёмного работника коммерческой организации.

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