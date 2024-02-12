В Истре спасли замерзающего лыжника

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Мужчину, который едва не замёрз насмерть во время лыжной прогулки, обнаружили в лесу у деревни Хованское городского округа Истра, в поисках участвовали спасатели, полицейские и волонтёры из отряда «ЛизаАлерт», сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«За помощью к спасателям обратился сам лыжник. Он позвонил и рассказал, что уже два часа не может найти дорогу из леса, а также передал спасателям свои координаты», — говорится в сообщении.Спасатели добрались до мужчины через высокие сугробы. Когда они обнаружили его, тот был настолько замёрзшим, что уже не мог передвигаться самостоятельно. Мужчину уложили на носилки, укрыли специальным изотермическим одеялом и полтора километра несли через лес до кареты скорой помощи.
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