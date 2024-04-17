В Солнечногорске участковый задержал домушника по горячим следам

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Мужчину, подозреваемого в краже из частного дома в деревне Хметьево городского округа Солнечногорск, задержал местный участковый, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В полицию поступило сообщение о краже. Первым на месте происшествия оказался участковый, который увидел, как мужчина перелезает забор. Участковый попытался остановить его, тогда мужчина достал нож и пошёл на полицейского. Тот сделал два предупредительных выстрела из табельного оружия, после чего злоумышленник бросился бежать. Но в этот момент прибыл экипаж патрульно-постовой службы, вместе полицейские задержали беглеца», — говорится в сообщении.Задержанным оказался 28-летний приезжий из Средней Азии. У него нашли украденные из дома деньги и ювелирные украшения, а также зубило от отбойного молотка. Против мужчины завели уголовное дело по статье «Кража». Полиция проверяет его причастность к другим аналогичным преступлениям.
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