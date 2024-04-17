На Байкале перевернулась аэролодка, есть погибшие

Фото: МЧС России
На озере Байкал перевернулась аэролодка. Четверым пассажирам удалось спастись, два человека утонули. Об этом информирует Телеграм-канал МЧС России.
Инцидент произошел в Иркутской области около поселка Большое Голоустное.
До этого сообщалось, что в Воронежской области затонул автомобиль с бойцами специальной военной операции из Чувашии. Военнослужащие ехали в отпуск на 15 суток, покинув зону проведения СВО. В пути водитель не справится с управлением, и автомобиль вылетел в реку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«На борту находились шесть человек. Четверо из них выбрались на лед самостоятельно, еще двое остались внутри судна и утонули», — сказано в сообщении министерства.
До этого сообщалось, что в Воронежской области затонул автомобиль с бойцами специальной военной операции из Чувашии. Военнослужащие ехали в отпуск на 15 суток, покинув зону проведения СВО. В пути водитель не справится с управлением, и автомобиль вылетел в реку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак