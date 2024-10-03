В Солнечногорске задержали приезжего из Средней Азии с грузом героина

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
31-летнего уроженца одной из стран Средней Азии задержали в городском округе Солнечногорск по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полицейские установили, что мужчина приехал на машине в лес, расположенный рядом с деревней Жилино, чтобы забрать из тайника наркотик. В салоне автомобиля задержанного правоохранители изъяли пакет с порошком. Экспертиза установила, что вещество в пакете является наркотиком героином общей массой более килограмма», — говорится в сообщении.Против задержанного завели уголовное дело по двум статьям: «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
Читайте также:
Блогеров Чекалиных задержали на 48 часов
Владислав Бакальчук подал иск о возврате домена Wildberries.ru из ООО «РВБ»
В Австралии задержали учительницу за совращение двоих учеников
Лев Каштанов