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Медведь напал на известную татарскую певицу и Заслуженную артистку Башкирии во время пикника — фото

На татарскую певицу Гульназ Асаеву напал медведь во время отдыха на природе
Гульназ Асаева (Фото: Instagram* @asaeva_official)

На татарскую певицу и Заслуженную артистку Башкирии Гульназ Асаеву напал медведь во время пикника на природе. Артистка отдыхала с другими музыкантами и сотрудниками своей команды. Хищника приманил запах еды. Кадры с бегущим на людей медведем Гульназ опубликовала в личном блоге.



Группа артистки выехала на отдых утром. Telegram-канал SHOT уточняет, что поводом для поездки стал день рождения мужа Гульназ Вильдана Шамсутдинова (псевдоним «Вилли»). Когда собравшиеся готовили мясо на костре, запах привлек хищника. Тот подбежал к группе и бросился на людей.

Фото: кадр видео Instagram* @asaeva_official
Видео снималось осторожно. В самом начале слышно, как снимающие тихо о чем-то переговаривают, после чего в кадре появляется животное. Приближение медведя сопровождается женским криком и тряской камеры.

Известно, что как минимум один человек серьезно пострадал. В Сеть выложили фото мужчины, который сидел в машине скорой помощи в окровавленной одежде. Больше всего крови было на его правой руке и плече.

Предварительно, увечья получил концертный директор певицы Вадим Фатхинуров. Информация о его текущем состоянии отсутствует.

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Мария Моисеева

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