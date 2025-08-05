Медведь напал на известную татарскую певицу и Заслуженную артистку Башкирии во время пикника — фото

05 августа 2025, 23:41

На татарскую певицу Гульназ Асаеву напал медведь во время отдыха на природе

Гульназ Асаева (Фото: Instagram* @asaeva_official)

На татарскую певицу и Заслуженную артистку Башкирии Гульназ Асаеву напал медведь во время пикника на природе. Артистка отдыхала с другими музыкантами и сотрудниками своей команды. Хищника приманил запах еды. Кадры с бегущим на людей медведем Гульназ опубликовала в личном блоге.