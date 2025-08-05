Медведь напал на известную татарскую певицу и Заслуженную артистку Башкирии во время пикника — фото
На татарскую певицу и Заслуженную артистку Башкирии Гульназ Асаеву напал медведь во время пикника на природе. Артистка отдыхала с другими музыкантами и сотрудниками своей команды. Хищника приманил запах еды. Кадры с бегущим на людей медведем Гульназ опубликовала в личном блоге.
Группа артистки выехала на отдых утром. Telegram-канал SHOT уточняет, что поводом для поездки стал день рождения мужа Гульназ Вильдана Шамсутдинова (псевдоним «Вилли»). Когда собравшиеся готовили мясо на костре, запах привлек хищника. Тот подбежал к группе и бросился на людей.
Видео снималось осторожно. В самом начале слышно, как снимающие тихо о чем-то переговаривают, после чего в кадре появляется животное. Приближение медведя сопровождается женским криком и тряской камеры.
Известно, что как минимум один человек серьезно пострадал. В Сеть выложили фото мужчины, который сидел в машине скорой помощи в окровавленной одежде. Больше всего крови было на его правой руке и плече.
Предварительно, увечья получил концертный директор певицы Вадим Фатхинуров. Информация о его текущем состоянии отсутствует.
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