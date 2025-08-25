В США 11-летняя девочка родила в доме опекунов, их арестовали

25 августа 2025, 19:30

Фото: iStock/Yingko

В США арестовали супругов Шери и Дастина Уокер по подозрению в неисполнении родительских обязанностей в отношении 11-летней приемной дочери, которая оказалась беременной и родила в их доме. Об этом сообщает Daily Mail.