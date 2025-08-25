В США 11-летняя девочка родила в доме опекунов, их арестовали
В США арестовали супругов Шери и Дастина Уокер по подозрению в неисполнении родительских обязанностей в отношении 11-летней приемной дочери, которая оказалась беременной и родила в их доме. Об этом сообщает Daily Mail.
Отмечается, что на свет появился здоровый ребенок. Девочка родила его на 36-й неделе беременности без медицинской помощи. Опекуны не показывали ее врачам на протяжении года, а также не отвезли в больницу во время схваток.
Помощник окружного прокурора Джанет Хатсон заявила, что органы опеки и другие службы узнали о произошедшем только от медиков, которые обследовали подростка после родов. По ее словам, школьница получила психологическую травму на всю жизнь.
При этом родители девочки утверждают, что и сами не знали о беременности, но следствие не верит их словам. Ее и других детей изъяли из семьи. Сейчас власти дожидаются результатов теста ДНК, чтобы выяснить, кто является отцом ребенка юной роженицы.
