​Пенсионера зверски кастрировали в Европе и скинули в колодец

Daily Express: В Испании убийцы кастрировали пенсионера и сбросили его тело в колодец
Фото: iStock/ALEXANDER BEE

В Испании обнаружили тело 63-летнего мужчины со следами жестоких увечий. О подробностях зверского убийства пишет Daily Express.



Согласно материалу, полиция извлекла тело пенсионера из колодца на территории его частного дома в деревне Лоренцана.

Неизвестные нанесли пожилому мужчине тяжелые телесные повреждения, включая отсечение гениталий, которые были найдены рядом с местом преступления. Следователи рассматривают несколько версий произошедшего. Предварительно, убийство могло носить ритуальный характер, либо стать частью акта мести.

Территорию дома погибшего оцепили для проведения следственных мероприятий, а тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Мария Моисеева

