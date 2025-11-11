Пенсионера зверски кастрировали в Европе и скинули в колодец
В Испании обнаружили тело 63-летнего мужчины со следами жестоких увечий. О подробностях зверского убийства пишет Daily Express.
Согласно материалу, полиция извлекла тело пенсионера из колодца на территории его частного дома в деревне Лоренцана.
Неизвестные нанесли пожилому мужчине тяжелые телесные повреждения, включая отсечение гениталий, которые были найдены рядом с местом преступления. Следователи рассматривают несколько версий произошедшего. Предварительно, убийство могло носить ритуальный характер, либо стать частью акта мести.
Территорию дома погибшего оцепили для проведения следственных мероприятий, а тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Ранее сообщалось, что в результате крушения небольшого самолета в городе Корал-Спрингс штата Флорида погибли два человека. Воздушное судно направлялось на Ямайку для помощи в ликвидации последствий мощного урагана «Мелисса».
Читайте также: