В США арестовали 40-летнюю учительницу за секс со школьником
В американском штате Миссури арестована 40-летняя учительница, которая на протяжении двух лет занималась сексом со школьником. Об этом сообщает Westside Eagle Observer.
Арестованной является жительница города Андерсон Джоэль Старк. Расследование в отношении последней стартовало после заявления бывшего ученика средней школы округа Мак-Доналд. По его словам, в период с 2016 по 2018 годы он состоял в сексуальных отношениях со Старк.
По словам потерпевшего, все началось с непристойных прикосновений учительницы во время уроков. После она забрала ученика к себе домой с бала в честь окончания учебного года, где между ними произошел половой контакт. К тому же потерпеший целовался со Старк между уроками.
Расследование по данному делу продолжается. Старк находится на свободе, так как оставила залог.
Читайте также: