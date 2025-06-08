«Она украла весь улов!»: В США арестовали мужчину, который из мести набросился на акулу с ножом

NYP: В США арестовали жителя Флориды за нападение на акулу с ножом из мести
Фото: iStock/Nautilus Creative

После появления в сети видео с избиением акулы правоохранительные органы Флориды арестовали 26-летнего Зейна Гарретта. Житель Флориды объяснил, что напал на хищника из мести за украденный улов, надеясь отпугнуть других акул. Об этом сообщает The New York Post (NYP).



Молодой Зейн Гарретт — капитан судна, который был недоволен «наглым» поведением хищника. Клип, на котором он избивает акулу, раня особь, разлетелся по соцсетям и привлек внимание властей.

«Он признался, что нанес акуле множество ножевых ранений с целью отомстить», — говорится в статье NYP.
Комиссия по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды предъявила мужчине обвинение в жестоком обращении с животными. Дополнительным нарушением стало отсутствие у американца необходимой лицензии на управление судном.
Мария Моисеева

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