«Она украла весь улов!»: В США арестовали мужчину, который из мести набросился на акулу с ножом

08 июня 2025, 03:25

NYP: В США арестовали жителя Флориды за нападение на акулу с ножом из мести

Фото: iStock/Nautilus Creative

После появления в сети видео с избиением акулы правоохранительные органы Флориды арестовали 26-летнего Зейна Гарретта. Житель Флориды объяснил, что напал на хищника из мести за украденный улов, надеясь отпугнуть других акул. Об этом сообщает The New York Post (NYP).





Молодой Зейн Гарретт — капитан судна, который был недоволен «наглым» поведением хищника. Клип, на котором он избивает акулу, раня особь, разлетелся по соцсетям и привлек внимание властей.





«Он признался, что нанес акуле множество ножевых ранений с целью отомстить», — говорится в статье NYP.