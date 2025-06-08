«Выкарабкался»: Басков пообщался с Киркоровым после госпитализации и оценил состояние певца
Басков рассказал о состоянии Киркорова после госпитализации и пожелал ему здоровья
Николай Басков выразил поддержку Филиппу Киркорову, комментируя его состояние после серьезной травмы на сцене. Свои мысли по состоянию друга и коллеги он раскрыл в интервью с NEWS.ru.
Певец Басков объяснил, что Киркоров пережил тяжелый момент, получив ожог руки во время выступления в Петербурге. При этом Басков очень надеется на его скорейшее выздоровления и ждет, что Киркоров вернется в привычный ритм жизни.
«Да, Филипп зашел ко мне в гримерку. Я ему писал, а он сказал, что у него не было телефона... Но, слава Богу. Все-таки, понимаете, ожог руки. Это очень страшно. Особенно при таком не очень хорошем диагнозе. Но он, слава Богу, выкарабкался. Дай Бог ему сил и здоровья», — поделился Басков в беседе с NEWS.ru.Сам Киркоров, шагая по красной дорожке «Премии МУЗ-ТВ», уклонялся от разговоров о здоровье и отмечал, что в его жизни «ничего не изменилось». Поп-король улыбался и охотно позировал перед камерами, показывая, что переживать за его самочувствие не стоит. При этом в руках у Филиппа был необычный аксессуар.
В конце мая Басков давал ответ на комментарий музыкального критика Сергея Васильевича Соседова, который призвал часть знаменитых звезд эстрады уйти со сцены фразой «их песенки спеты», чтобы дать дорогу молодежи. Певец заявил, что звезды эстрады не мешают молодым артистам пробиваться на сцену и достигать успеха.
*Запрещенная в России экстремистская организация