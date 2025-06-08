«Выкарабкался»: Басков пообщался с Киркоровым после госпитализации и оценил состояние певца

08 июня 2025, 02:53

Басков рассказал о состоянии Киркорова после госпитализации и пожелал ему здоровья

Николай Басков (Фото: Instagram* @nikolaibaskov)

Николай Басков выразил поддержку Филиппу Киркорову, комментируя его состояние после серьезной травмы на сцене. Свои мысли по состоянию друга и коллеги он раскрыл в интервью с NEWS.ru.





Певец Басков объяснил, что Киркоров пережил тяжелый момент, получив ожог руки во время выступления в Петербурге. При этом Басков очень надеется на его скорейшее выздоровления и ждет, что Киркоров вернется в привычный ритм жизни.





«Да, Филипп зашел ко мне в гримерку. Я ему писал, а он сказал, что у него не было телефона... Но, слава Богу. Все-таки, понимаете, ожог руки. Это очень страшно. Особенно при таком не очень хорошем диагнозе. Но он, слава Богу, выкарабкался. Дай Бог ему сил и здоровья», — поделился Басков в беседе с NEWS.ru.