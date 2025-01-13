В США арестована 60-летняя учительница за показ своих голых фото школьникам

Фото: iStock/Drazen Zigic
В США арестовали 60-летнюю учительницу школы за демонстрацию детям фотографий, где она голая. Об этом пишет «Лента» со ссылкой на WFLA-TV.
Как оказалось, Гейл Вессел являлась учительницей начальных классов.в городе Лейк-Уэйлс. Выяснилось, что она демонстрировала школьникам своих голые фотографии, после чего ее сразу уволили. В результате расследования правоохранительные органы обнаружили в ее телефоне сотни подобных снимков и видео, на части из которых присутствует сама Вессел.
В отношении учительницы выдвинуто обвинение по шести случаям демонстрации непристойных материалов детям. Также ее обвиняют в фальсификации улик, так как после начала расследования она пыталась удалить компрометирующий контент.
Ранее Вессел уже имела проблемы с законом. Ее арестовывали за незаконное проникновение в жилище, нанесение побоев и сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.
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В отношении учительницы выдвинуто обвинение по шести случаям демонстрации непристойных материалов детям. Также ее обвиняют в фальсификации улик, так как после начала расследования она пыталась удалить компрометирующий контент.
Ранее Вессел уже имела проблемы с законом. Ее арестовывали за незаконное проникновение в жилище, нанесение побоев и сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.
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Иван Мусатов