В США болельщик атаковал яркой секс-игрушкой баскетболисток во время матча
В США во время матча женской Национальной баскетбольной ассоциации один из зрителей бросил на игровую площадку яркую секс-игрушку. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на представителей лиги.
30 июля злоумышленник пришёл на игру команд «Атланта Дрим» и «Голден Стэйт Валькириз», вооружившись огромным салатовым вибратором. Мужчина на середине игры швырнул данный предмет в одну из спортсменок. Матч остановили и, со смехом пнув секс-игрушку с поля, продолжили играть в баскетбол. Однако на следующей игре 2 августа шутник вновь кинул резиновое изделие в баскетболисток. Игру снова остановили, а фаната задержала полиция.
В соответствии со стандартами безопасности WNBA для болельщика, намеренно бросившего вибратор на паркет, вход на стадионы теперь закрыт минимум на год. Отмечается, что баскетболистка команды «Чикаго» Элизабет Уильямс заявила, что «бросавшему нужно повзрослеть».
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