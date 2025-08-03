В США болельщик атаковал яркой секс-игрушкой баскетболисток во время матча

03 августа 2025, 17:39

В США на матче женской НБА задержали болельщика из-за секс-игрушки

Фото: Istock/Pixfly

В США во время матча женской Национальной баскетбольной ассоциации один из зрителей бросил на игровую площадку яркую секс-игрушку. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на представителей лиги.