В США девушка выстрелила в любовницу своего парня
Во Флориде разыгралась драматичная история с криминальным оттенком. Американка Кэтрин Келли выстрелила из розового пистолета «Глок» в Анхель Аденау, которая была любовницей её парня, пишет New York Post.
Элайджа Бейкер угнал автомобиль своей девушки, чтобы отправиться на свидание к другой. При этом Кэтрин и раньше подозревала партнёра в неверности и даже грозилась расправиться с соперницей.
Ситуация достигла кульминации, когда Бейкер уехал на машине Кэтрин. Это стало для неё последней каплей: девушка взяла такси, выследила пару и выстрелила в Анхель. Пуля попала сопернице в плечо. В настоящий момент сведений о текущем состоянии пострадавшей нет.
Кэтрин предъявили обвинение в покушении на убийство первой степени. Ей грозит тюремный срок до 30 лет.
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