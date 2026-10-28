В США девушка выстрелила в любовницу своего парня

28 октября 2026, 02:11

Фото: iStock/GOR SVETLICHNYI

Во Флориде разыгралась драматичная история с криминальным оттенком. Американка Кэтрин Келли выстрелила из розового пистолета «Глок» в Анхель Аденау, которая была любовницей её парня, пишет New York Post.