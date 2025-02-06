В США два пассажирских самолета столкнулись при рулении в аэропорту Сиэтла

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В США произошло столкновение двух пассажирских самолетов при рулении в аэропорту Сиэтла. Об этом сообщает Newsweek.
Происшествие случилось в районе 10:40 по местному времени. Как отметили американские власти, самолет японских авиалиний задел лайнер компании Delta. В результате аварии были приостановлены некоторые рейсы, хотя инцидент произошел не в зоне воздушного контроля.
Пострадавших из-за столкновения нет. Как пишут в СМИ, японское воздушное судно задел правым крылом хвост припаркованного лайнера Delta Air Lines. Происшествие уже взято под контроль управлением гражданской авиации для дальнейшего расследования.
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Пострадавших из-за столкновения нет. Как пишут в СМИ, японское воздушное судно задел правым крылом хвост припаркованного лайнера Delta Air Lines. Происшествие уже взято под контроль управлением гражданской авиации для дальнейшего расследования.
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Иван Мусатов