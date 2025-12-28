Достижения.рф

«Кричала, била и кусала»: В Петербурге пьяная пациентка напала на врачей «скорой»

В Петербурге задержали женщину, напавшую на бригаду скорой помощи
Фото: Istock/maxim4e4ek

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали женщину за нападение на медиков. Конфликт произошёл 27 декабря на улице Дыбенко. ​Об этом сообщает издание 78ru.



Бригада скорой помощи прибыла по вызову, чтобы оказать помощь пациентке. Однако женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и встретила медиков агрессивно. Она начала кричать на врачей и фельдшеров, затем попыталась нанести им удары. Помимо этого, она пыталась укусить сотрудников «скорой».

Медики не смогли самостоятельно справиться с дебоширкой и вызвали подкрепление. На место оперативно прибыли бойцы Росгвардии. Совместными усилиями они остановили нападение, обезвредили женщину и поместили её в машину скорой помощи для дальнейшей транспортировки.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ольга Щелокова

