«Кричала, била и кусала»: В Петербурге пьяная пациентка напала на врачей «скорой»
В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали женщину за нападение на медиков. Конфликт произошёл 27 декабря на улице Дыбенко. Об этом сообщает издание 78ru.
Бригада скорой помощи прибыла по вызову, чтобы оказать помощь пациентке. Однако женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и встретила медиков агрессивно. Она начала кричать на врачей и фельдшеров, затем попыталась нанести им удары. Помимо этого, она пыталась укусить сотрудников «скорой».
Медики не смогли самостоятельно справиться с дебоширкой и вызвали подкрепление. На место оперативно прибыли бойцы Росгвардии. Совместными усилиями они остановили нападение, обезвредили женщину и поместили её в машину скорой помощи для дальнейшей транспортировки.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
