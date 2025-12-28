«Кричала, била и кусала»: В Петербурге пьяная пациентка напала на врачей «скорой»

28 декабря 2025, 19:17

В Петербурге задержали женщину, напавшую на бригаду скорой помощи

Фото: Istock/maxim4e4ek

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали женщину за нападение на медиков. Конфликт произошёл 27 декабря на улице Дыбенко. ​Об этом сообщает издание 78ru.