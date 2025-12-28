«Кинули»: Блогер-миллионер рассказал подробности сделки с искалеченным львёнком
RT: державший у себя львёнка блогер заявил, что его кинули на деньги продавцы
Блогер, который держал в элитной квартире львёнка заявил, что продавцы обманули его на 150 тысяч рублей при покупке зверя.
Ранее молодой человек содержал животное в «Москва-Сити», а затем передал его волонтёрам. По словам мужчины, он планировал взять на передержку другого льва, но продавцы получили предоплату и не привезли ему нужное животное.
«Они просто кинули меня на 1,5 тысячи долларов и уже более месяца не возвращают предоплату», — цитирует его Telegram-канал «RT».При этом парень сообщил, что у львицы, которая жила у него дома, врачи обнаружили рак крови. Он допустил, что множественные травмы у животного, включая переломы, могли возникнуть из-за неправильного питания. Сейчас двух с половиной месячная львица с переломами конечностей и повреждением позвоночника проходит курс лечения.