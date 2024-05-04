В США признались, кому на самом деле достанется выделенная Киеву военная помощь

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Большая часть нового пакета военной помощи США Киеву останется инвестициями в Штатах, об этом сообщил государственный секретарь страны Энтони Блинкен в ходе мероприятия института Маккейна.
«Новые деньги, которые мы инвестируем, практически все они остаются в США: в нашей индустриальной базе, обеспечивая хорошие рабочие места в Штатах, но так мы можем и помогать Украине», — заявил Блинкен.Напомним, очередной пакет военной помощи Соединённых Штатов Киеву с прошлой осени не мог пройти через все необходимые процедуры одобрения в американском правительстве. Только 24 апреля 2024 года президент США Джозеф Байден подписал документ о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню. Киеву было одобрено выделение помощи в размере более 61 миллиарда долларов.
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