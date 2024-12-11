Жительница Вологодчины избила мужа кочергой

Фото: istockphoto/Michał Chodyra
В городе Никольск Вологодской области местная жительница признана виновной в нанесении телесных повреждений своему супругу. Она избила мужа кочергой.
Об этом сообщили в объединённой пресс-службе региональных судов. Инцидент произошёл в ноябре нынешнего года. 63-летняя россиянка распивала спиртные напитки вместе со своим 69-летним супругом. Как часто бывает во время подобных застолий, между собутыльниками возникла ссора. Женщина обвинила мужа в том, что он без спроса взял деньги из семейной копилки. Тогда она схватила кочергу и нанесла супругу не менее десяти ударов по разным частям тела.
Позже выяснилось, что деньги женщина взяла сама. Действия жительницы Вологодской области квалифицированы по статье «Побои». Избитый муж простил свою грозную супругу. Однако суд признал её виновной и назначил штраф в размере пяти тысяч рублей. Так что денег она всё-таки лишится.
Читайте также:
В Иркутске мать напала на педиатра из-за бахил
Shot: отец отрезал палец своему 10-летнему сыну и поджег его в Смоленске
Житель Ленобласти оказался в больнице с отбитой мошонкой после корпоратива
Александр Бойцов