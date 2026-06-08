В США экс-директора похоронного бюро осудили за обезглавливание умершей женщины
В США 57-летнего Бенджамина Хэнсона приговорили к трем месяцам тюрьмы за то, что он отрезал голову 92-летней Элис Питерсон, чье тело должен был кремировать. Об этом сообщает People.
По данным издания, 25 лет назад мужчина работал директором похоронного бюро. Ему заплатили за кремацию Питерсон. Он забрал ее из больницы, положил в кузов служебного автомобиля и отрезал голову ручной пилой. Сначала американец закопал голову на кладбище, затем передумал и бросил ее в овраг. Тело он кремировал. В октябре 2002 года бойскауты нашли в этом овраге человеческий череп. Следователи установили личность умершей только спустя 20 лет. Хэнсона арестовали в декабре 2025 года.
Его бывшие подчиненные рассказали, что летом 2001 года он окончательно сошел с ума, после чего попал в психиатрическую больницу. Позже его уволили. На допросах Хэнсон говорил о навязчивой тяге лишать людей голов.
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