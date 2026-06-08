В США экс-директора похоронного бюро осудили за обезглавливание умершей женщины

08 июня 2026, 09:48

Фото: iStock/YakobchukOlena

В США 57-летнего Бенджамина Хэнсона приговорили к трем месяцам тюрьмы за то, что он отрезал голову 92-летней Элис Питерсон, чье тело должен был кремировать. Об этом сообщает People.