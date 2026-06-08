В Подмосковье работница проката машин обманула клиентов на полмиллиарда рублей
В Подмосковье сотрудница проката автомобилей обманула клиентов на сумму около полумиллиарда рублей и скрылась вместе с машинами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно материалу, 30-летняя Анна из Щёлкова руководила схемой, по которой владельцы передавали ей свои автомобили для дальнейшей сдачи в аренду, а она выплачивала им процент от дохода. Сначала в программе участвовали знакомые и родственники, позже к ней подключились новые клиенты. Некоторые даже брали кредиты на покупку машин специально для этих операций.
Девушка исчезла в октябре прошлого года, транспортные средства забрала с собой. По предварительным сведениям, пострадали более 20 человек, передавших Анне около 200 авто. Ряд машин смогла найти в автоломбардах. Общий ущерб оценивается почти в полмиллиарда рублей. Правоохранительные органы возбудили два уголовных дела, подозреваемую продолжают разыскивать.
Ранее «Радио 1» передавало, что 68-летний житель Москвы трагически разбился на параплане в Кабардино-Балкарии (КБР). Пенсионер отказался от услуг инструктора и отправился в полёт самостоятельно.
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