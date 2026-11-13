«Наша маленькая принцесса»: рок-звезда Аврил Лавин неожиданно сообщила о рождении ребёнка
Певица Аврил Лавин впервые стала мамой в 42 года. Неожиданной новостью артистка поделилась в социальных сетях после годичного перерыва в публикациях.
Исполнительница опубликовала снимок с ребёнком, на котором также видны мужские руки. Фотографию она подписала короткой, но трогательной фразой: «Наша маленькая принцесса».
Кто именно стал отцом ребёнка, пока неизвестно. В последнее время Лавин практически не рассказывала о своей личной жизни. Последние публичные отношения певицы связывали с рэпером Tyga.
В соцсетях новость растрогала поклонников артистки и тех, кто вырос на её музыке в эпоху расцвета эмо-культуры.
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