Новая рок-эра Юлии Савичевой: билеты на концерт в Уфе стоят до 5700 рублей
Юлия Савичева продолжает активно заниматься музыкальной карьерой и уже планирует выступления на следующий год. Несмотря на перемены в личной жизни и развод, певица не собирается ставить творческую деятельность на паузу. Сейчас артистка развивает новое направление в музыке, которое сама связывает с рок-эрой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Один из запланированных концертов должен пройти в Уфе в апреле следующего года. Поклонники смогут услышать певицу вживую и оценить её обновлённый музыкальный образ. Судя по ценам на билеты, организаторы рассчитывают привлечь достаточно большую аудиторию.
Стоимость входа на выступление начинается от 2600 рублей. За самые дорогие места зрителям придётся заплатить 5700 рублей. Если все билеты будут распроданы, общая выручка от их продажи может составить почти 4 млн рублей. Речь идёт о потенциальных сборах при полном зале, а не о чистой прибыли певицы или организаторов.
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