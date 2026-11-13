Новая рок-эра Юлии Савичевой: билеты на концерт в Уфе стоят до 5700 рублей

13 ноября 2026, 23:04

Певица Юлия Савичева может заработать почти 4 млн рублей на концерте в Уфе

Юлия Савичева (Фото: Instagram* / @yuliasavicheva)

Юлия Савичева продолжает активно заниматься музыкальной карьерой и уже планирует выступления на следующий год. Несмотря на перемены в личной жизни и развод, певица не собирается ставить творческую деятельность на паузу. Сейчас артистка развивает новое направление в музыке, которое сама связывает с рок-эрой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».