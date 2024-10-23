В США генпрокуратура начала изучать случай с извлечением органов у живого донора

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen
Генпрокуратура штата Кентукки, США, заинтересовалась случаем с попыткой извлечь донорские органы у еще живого человека, передает FOX News.
36-летнего Энтони Томаса Хувера госпитализировали в октябре 2021 года в результате передозировки наркотиками. После неудачных реанимационных мероприятий врачи сообщили семье, что мозг мужчины мертв, и, так как Хувер был зарегистрирован как донор, его стали готовить к операции по извлечению органов.
Перед процедурой близким пациента разрешили в последний раз увидеться с ним, однако в момент прощания он вдруг открыл глаза и начал осматривать помещение. Медики объяснили это работой рефлексов, так как Хувер был подключен к аппаратам жизнеобеспечения.
Когда мужчина был в операционной и врачи уже приступили к работе, он внезапно ожил. Уточняется, что из его глаз лились слезы, и он шептал «помогите». При этом супервизор настаивал на продолжении операции по извлечению органов. В итоге ее пришлось отменить, поскольку врачи отказывались продолжать хирургическое вмешательство.
Через некоторое время Хувер полностью пришел в сознание. На сегодняшний день из-за последствий передозировки мужчина прикован к инвалидному креслу и не может говорить. Широкую известность происшествие получило только сейчас. С сестрой мужчины связалась команда трансплантологов, которые выступили с официальным заявлением о случае Хувера.
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Перед процедурой близким пациента разрешили в последний раз увидеться с ним, однако в момент прощания он вдруг открыл глаза и начал осматривать помещение. Медики объяснили это работой рефлексов, так как Хувер был подключен к аппаратам жизнеобеспечения.
Когда мужчина был в операционной и врачи уже приступили к работе, он внезапно ожил. Уточняется, что из его глаз лились слезы, и он шептал «помогите». При этом супервизор настаивал на продолжении операции по извлечению органов. В итоге ее пришлось отменить, поскольку врачи отказывались продолжать хирургическое вмешательство.
Через некоторое время Хувер полностью пришел в сознание. На сегодняшний день из-за последствий передозировки мужчина прикован к инвалидному креслу и не может говорить. Широкую известность происшествие получило только сейчас. С сестрой мужчины связалась команда трансплантологов, которые выступили с официальным заявлением о случае Хувера.
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Екатерина Коршунова