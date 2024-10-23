Российскую студентку отправили в колонию за обмен нюдсами с третьеклассником

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В Башкирии суд приговорил к 6 годам колонии 19-летнюю студентку, которая обменивалась нюдсами с третьеклассником. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.
С девятилетним мальчиком осужденная была знакома лично. Переписку эротического характера обнаружили родители и обратились в правоохранительные органы.
Уточняется, что девушка регулярно приезжала на выходные к родственникам и в один из дней познакомилась с малолетним другом своего младшего брата. Между ними завязалось общение, которое через время вышло за рамки дозволенного.
Ранее сообщалось, что в Петербурге 13-летняя школьница подделала паспорт ради секса с мужчиной. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Уточняется, что девушка регулярно приезжала на выходные к родственникам и в один из дней познакомилась с малолетним другом своего младшего брата. Между ними завязалось общение, которое через время вышло за рамки дозволенного.
Ранее сообщалось, что в Петербурге 13-летняя школьница подделала паспорт ради секса с мужчиной. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова