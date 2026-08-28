Медиков и пожарных вызвали на место жёсткого ДТП с грузовиком в Псковской области
В Островском районе Псковской области неподалёку от автобусной остановки Черепягино произошло серьёзное ДТП — столкнулись фура и легковой автомобиль. Об этом пишет Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
По предварительной версии, водитель грузовика Sitrak при выполнении левого поворота не уступил дорогу встречному автомобилю Kia Magentis с петербургскими номерами. Сила удара оказалась значительной. В аварии пострадал водитель иномарки: медики оказывают ему необходимую помощь прямо на месте происшествия.
Сейчас на участке работают бригада медиков, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции. Специалисты выясняют все обстоятельства столкновения.
Ранее в Москве пешеход попал под колёса мотоцикла. Вероятно, мужчина стал жертвой аварии, потому что переходил проезжую часть в неположенном месте.
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