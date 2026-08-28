Медиков и пожарных вызвали на место жёсткого ДТП с грузовиком в Псковской области

28 августа 2026, 23:57

Один человек пострадал при столкновении фуры с иномаркой в Псковской области

Фото: iStock/chokchaipoomichaiya

В Островском районе Псковской области неподалёку от автобусной остановки Черепягино произошло серьёзное ДТП — столкнулись фура и легковой автомобиль. Об этом пишет Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».