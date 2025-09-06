Акула загрызла опытного серфера в Сиднее
На пляже Ди Уай в Сиднее акула напала на 57‑летнего опытного серфера Меркьюри Псиллакиса, сообщает Mirror.
Мужчина провёл в воде около получаса, после чего на него набросилось животное. Другим серферам удалось вытащить его на берег, но, по словам полиции Нового Южного Уэльса, он скончался на месте. Спасатели прибыли по вызову — поступали сообщения, что потеряны конечности, однако пострадавший не выжил.
Ранее в Галвестоне, США, сообщалось о нападении акулы на восьмилетнюю девочку, в результате которого у неё оторвали часть ноги.
Кроме того, стало известно, что рыбак поймал акулу на удочку и случайно побил рекорд.
Читайте также: