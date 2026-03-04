В США мужчина несколько дней провел в промышленном карьере
В США спасатели нашли мужчину, который несколько дней провел по плечи в зыбкой грязи в промышленном карьере. Об этом сообщает US Magazine.
По информации офиса шерифа, 36-летний житель Джексонвилля (штат Флорида) Эндрю Гидденс пропал 14 февраля после разрыва с девушкой. Спустя девять дней его автомобиль обнаружили возле песчаного карьера.
Во время поисковой операции спасатели нашли мужчину в карьере — он был по плечи погружен в нестабильную массу, напоминавшую зыбучий песок. Из-за опасного грунта операция по спасению заняла около трех часов. Специалисты использовали лестницы, доски и веревки и действовали крайне осторожно, чтобы самим не застрять.
Как выяснилось, Гидденс несколько суток находился в карьере без еды и воды при низкой температуре. После спасения его доставили в больницу.
По словам врачей, мужчина идет на поправку и, вероятно, полностью восстановится. В офисе шерифа сообщили, что не планируют предъявлять ему обвинений, учитывая его тяжелое психологическое состояние, и поблагодарили всех участников поисково-спасательной операции.
