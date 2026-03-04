Достижения.рф

Голый мужчина бегал с оружием по рязанскому поселку и пугал прохожих

Фото: iStock/blinow61

Голый мужчина бегал с оружием в руках по поселку Варский Рязанской области и стрелял в прохожих. Подробности приводит mk.ru.



Местные жители обратили внимание на обнаженного незнакомца, который передвигался по улицам с предметом, похожим на автомат, и целился в людей.

Обеспокоенные очевидцы вызвали полицию. Вскоре злоумышленника задержали, и никто не пострадал. Другие подробности пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что голый мужчина в одних бинтах сбежал из больницы в Казани. Беглеца быстро поймали и вернули в палату.

До этого в Чебоксарах задержали злоумышленника, стрелявшего по двери квартиры своей знакомой.

Лидия Пономарева

