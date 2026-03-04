Голый мужчина бегал с оружием по рязанскому поселку и пугал прохожих
Голый мужчина бегал с оружием в руках по поселку Варский Рязанской области и стрелял в прохожих. Подробности приводит mk.ru.
Местные жители обратили внимание на обнаженного незнакомца, который передвигался по улицам с предметом, похожим на автомат, и целился в людей.
Обеспокоенные очевидцы вызвали полицию. Вскоре злоумышленника задержали, и никто не пострадал. Другие подробности пока неизвестны.
