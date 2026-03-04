На Урале спустя 13 лет нашли убийцу женщины, сброшенной в пруд с собачьей цепью
70-летнего жителя Свердловской области задержали по подозрению в убийстве женщины, тело которой обнаружили в водоеме 13 лет назад. Об этом сообщает местное издание Е1.
Труп 60-летней местной жительницы, обмотанный собачьей цепью, нашли в пруду в июле 2012 года. Она пропала несколькими днями ранее. Последним ее видел подозреваемый — мужчина, который встречался с ней в тайне от жены и детей. Однако тогда раскрыть преступление не удалось.
Спустя годы следователи вернулись к материалам дела, и нашелся новый свидетель. Он рассказал, что жарил шашлыки на соседнем участке и слышал, как в день исчезновения женщина ругалась с этим мужчиной.
