В Свердловской области в здании поликлиники бывший муж убил медсестру

04 марта 2026, 17:42

Фото: iStock/sudok1

В поселке Рефтинский Свердловской области в здании поликлиники убили медсестру. Погибшей оказалась сотрудница медучреждения Виктория Блискунова.





Трагедия произошла днем 4 марта. По предварительной версии, в здание поликлиники ворвался мужчина и напал на женщину. От полученных травм медсестра скончалась.



Главный врач городской больницы Асбеста Игорь Брагин подтвердил гибель сотрудницы. Он сообщил, что, по предварительной информации, преступление совершил бывший муж погибшей.





«Выражаю глубочайшие соболезнования по факту убийства нашего сотрудника, матери шестерых детей. Предварительно известно, что страшное преступление совершил ее бывший муж. Подозреваемый задержан, ведется следствие», — сообщил Брагин.