Супруг несколько месяцев делал вид, что его жена все еще жива: как «Мисс Кузбасс-2010» убивали в пылу ревности

Ксения Сапожкова (фото: кадр из программы «Пусть говорят»)
Жизнь 30-летней Ксении Сапожковой оборвалась неожиданно. Девушка, с юных лет покорявшая конкурсы красоты, не могла и представить, что семейная жизнь приведёт её к трагическому финалу. Подробнее о том, что случилось с красавицей, расскажет «Радио 1».
Девочка, которая всегда шла к своей цели
Ксения родилась в Новокузнецке и с детства была активной и увлекающейся. Она занималась хореографией, ходила на тхэквондо и даже получила зелёный пояс. Родные верили, что у неё большое будущее, и не ошиблись.
«Она училась в химико-биологическом классе, успехи ее были разными: и хорошие отметки ставили, и не очень», — рассказала учитель биологии Ольга Ямщикова.
В школе Ксюша была вспыльчивой, но когда попала в модельное агентство, изменилась – стала спокойнее, целеустремлённее. В 2007 году она участвовала в своём первом конкурсе красоты, но из-за юного возраста не смогла победить. Её звёздный час настал в 2010 году — тогда Ксения завоевала корону «Мисс Кузбасс», следуя строгой диете. Несмотря на карьеру модели и участие в Неделе моды в Сеуле, Ксения не забросила учёбу. Она поступила в Кузбасский государственный технический университет и выбрала специальность менеджера госуправления.
Шанс стать «Мисс Россия»
В 2011 году Ксения попробовала свои силы на кастинге «Мисс Россия». Ей удалось представить Кузбасс, но в финал она не попала.
Фото: istockphoto / tiero
Однако для неё это было не главное – она получала удовольствие от самой атмосферы.
«Когда открывается занавес, я стою на сцене, а передо мной полный зал зрителей — люди, глаза которых горят в ожидании шоу. Ощущение, будто летишь», — поделилась Ксения.
Любовь, которая привела к трагедии
Хотя модельный бизнес открывал перед Ксенией большие перспективы, она всегда считала, что главное в жизни — это семья. В 2015 году она познакомилась с Александром Поповым, бывшим главой Центрального района Новокузнецка. На тот момент у него уже был за плечами первый брак. Отношения Ксении и Александра развивались стремительно. Через год после свадьбы у пары родилась дочь.
В 2020 году семья переехала в Москву. По словам подруги, Ксения любила столицу, занималась домом, растила дочку, реставрировала мебель. Обычная счастливая жизнь, которая неожиданно оборвалась. Никто не мог представить, чем закончится этот брак.
Кем был Александр Попов
Александр Попов — сын директора управляющей компании «Новый город». В 2012 году он стал самым молодым главой Центрального района Новокузнецка — ему было всего 26. Однако долго он на этом посту не продержался: хотя он активно появлялся в СМИ и комментировал городские события, мэр города был недоволен его работой и странным распределением бюджетных средств. В 2015 году Попов покинул пост.
Позже его назначили руководителем МБУ «Комбинат питания», но и здесь он не задержался — уже в 2016 году его отстранили от должности. После этого Попов уехал в Москву и занял пост замначальника отдела договорной работы в ГУП «Московский метрополитен», но как именно он туда устроился — неизвестно.
Ксения Сапожкова Ксения Сапожкова (фото: кадр из программы «Пусть говорят»)
Странное исчезновение Ксении
В полицию о пропаже жены Александр Попов заявил только 11 января 2022 года. По его словам, ещё в августе 2021 года Ксения улетела в Дубай и некоторое время публиковала фото из отпуска, но затем перестала выходить на связь.
Когда следователи спросили, почему он ждал четыре месяца, прежде чем заявить о пропаже, он лишь пожал плечами: «Думал, что она просто обиделась». Однако телефонный биллинг показал, что мобильный Ксении всё это время находился рядом с их домом в Новой Москве. Более того, когда следствие решило осмотреть квартиру, Попов внезапно заявил, что недавно продал жильё.
«Сотрудники Следственного комитета начали проверку и выяснили, что на самом деле в августе прошлого года Ксения Попова не пересекала границу России, то есть не только не вылетала ни через один аэропорт в Дубай, но и даже билетов не покупала. Это было очень подозрительно», — рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.
Шокирующее признание
Как и в большинстве подобных историй, первым подозреваемым стал муж. В его рассказе вскоре начали выявляться несостыковки. В итоге он сознался: Ксении уже пять месяцев нет в живых.
По словам Попова, в тот день между ним и женой произошла сильная ссора — он якобы приревновал её. В порыве гнева он несколько раз ударил Ксению по голове. Когда осознал, что она не подаёт признаков жизни, решил избавиться от тела. В это время их дочь находилась в соседней комнате. Через несколько дней Попов отвёз ребёнка к знакомым, а затем выбросил останки бывшей «Мисс Кузбасс» в реку Десна.
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Чтобы родные ничего не заподозрили, он сам вёл соцсети жены. Он выкладывал ранее не опубликованные фото с её прошлых поездок, а друзьям и родным отвечал с её аккаунта. Единственное, что смущало близких, — странные ошибки в её сообщениях. Ксения так никогда не писала.
«Мы все, конечно, удивились, когда Ксюша неожиданно уехала в Эмираты, потому что эту поездку она не планировала, вообще такого желания куда-то поехать не изъявляла. Но в целом, восприняли нормально: мало ли, заел быт, устала от семейной жизни. Она выходила на связь в соцсетях, отвечала, выкладывала новые фотки... Меня это успокаивало, и я даже не сразу обратила внимание, что у нее появились в сообщениях несвойственные ей орфографические ошибки, несогласованные окончания. Но на все вопросы она продолжала говорить, что все нормально» — рассказала «КП» подруга Ксении.
Мужчину признали виновным в убийстве жены и приговорили к лишению свободы на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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