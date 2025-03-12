Супруг несколько месяцев делал вид, что его жена все еще жива: как «Мисс Кузбасс-2010» убивали в пылу ревности

Жизнь 30-летней Ксении Сапожковой оборвалась неожиданно. Девушка, с юных лет покорявшая конкурсы красоты, не могла и представить, что семейная жизнь приведёт её к трагическому финалу. Подробнее о том, что случилось с красавицей, ​расскажет «Радио 1».