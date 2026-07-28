В США мужчина убил жену, шестерых детей и покончил с собой
В американском штате Мичиган мужчина убил свою жену и шестерых детей, после чего свел счеты с жизнью. Об этом рассказали представители местной полиции.
О происшествии стало известно на прошлой неделе: в сгоревшем доме обнаружили тела двух взрослых и шестерых несовершеннолетних. Как сообщил представитель правоохранительных органов, жертвами стали Кристофер и Аманда Каролкевич и их дети в возрасте от 5 до 15 лет, двое из которых были приёмными.
На пресс-конференции капитан офиса шерифа округа Оттава Джейк Спаркс рассказал, что согласно результатам посмертного вскрытия все погибшие умерли от огнестрельных ранений. Смерть Аманды и детей правоохранителями квалифицирована как убийство.
Спаркс также заявил, что пожар в доме был неслучайным, так как возгорание зафиксировали сразу в нескольких местах. При этом детали шериф не раскрыл.
Читайте также: