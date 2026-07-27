Подросток утонул в озере на юго-западе Петербурга
16-летний юноша утонул в Гореловском озере в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе региональтного управления МЧС.
Как рассказали очевидцы, трагедия случилась недалеко от берега. Юноша прыгнул в воду с сапборда и не смог всплыть.
Для поисков на место происшествия прибыли водолазы поисково‑спасательной службы города. Тело подростка нашли на глубине 1,5 метра — примерно в 15 метрах от береговой линии. Обстоятельства случившегося устанавливают специалисты.
Ранее житель Екатеринбурга в компании друзей отправился купаться на озеро и не вернулся. Его тело обнаружили на дне Северского карьера. Как оказалось, это уже не первый смертельный случай в этом месте.
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