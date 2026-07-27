Иномарка взорвалась после столкновения с фурой в Москве
В Москве случилось ДТП со смертельным исходом. Автомобиль BMW столкнулся с большегрузом, перевозившим вафли, пишет Телеграм-канал SHOT.
По данным издания SHOT, BMW выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик. Предположительно, сначала легковушка ударила в бензобак фуры, а потом по касательной задела мотоциклиста. Очевидцы рассказали, что после удара прозвучало несколько взрывов, а затем вспыхнуло пламя.
В итоге водитель и пассажир иномарки погибли на месте до приезда медиков. Пострадавшего мотоциклиста госпитализировали, его состояние уточняется. В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники правоохранительных органов.
Ранее смертельная авария произошла в Крыму. Жертвами ДТП стали взрослый мужчина и двое детей.
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