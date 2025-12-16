В США мужчина угнал автомобиль и поблагодарил полицию за спасение от инопланетян
Житель США угнал автомобиль с оставленными в зажигании ключами и попал в аварию. Об этом сообщает Dangerous Minds.
Инцидент произошёл 8 декабря в городе Ормонд-Бич, штат Флорида. 36-летний Кэлвин Кертис Джонсон похитил BMW 230i Cabriolet 2018 года стоимостью около 25 тысяч долларов (примерно 1,9 милионов рублей), воспользовавшись тем, что владелец машины, выгуливавший собаку, оставил ключи внутри.
По словам очевидцев, автомобиль мчался со скоростью свыше 200 км/ч, после чего водитель потерял управление на шоссе, врезался в ограждение, и машина загорелась. Джонсон успел выбраться из охваченного огнём автомобиля.
Прибывшим полицейским мужчина заявил, что те спасли его от «пришельцев и людей Икс», которых он обвинил в произошедшем. Также он утверждал, что не угонял машину, а «телепортировался» в неё.
Джонсону предъявлены обвинения в угоне транспортного средства и управлении автомобилем без водительских прав. Прокуратура рассматривает возможность дополнительных обвинений, в том числе за превышение скорости и другие нарушения ПДД.
