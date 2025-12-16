Достижения.рф

Москвичка получила в парикмахерской укусы клопа вместо новой прически

Фото: iStock/JasonOndreicka

Жительница Москвы посетила парикмахерскую и столкнулась с неожиданной проблемой. Во время стрижки она заметила клопа, который забрался под воротничок. Об этом стало известно Telegram-каналу «Shot проверка».



Вернувшись домой, девушка обнаружила на коже красные пятна от укусов. Она решила обратиться с претензией в салон, но там не признали свою вину. Пострадавшая также написала жалобу в Роспотребнадзор. Другие клиенты поделились негативным опытом: персонал общался грубо, а качество стрижек оставляло желать лучшего.

Дарья Осипова

