Москвичка получила в парикмахерской укусы клопа вместо новой прически

16 декабря 2025, 09:57

Фото: iStock/JasonOndreicka

Жительница Москвы посетила парикмахерскую и столкнулась с неожиданной проблемой. Во время стрижки она заметила клопа, который забрался под воротничок. Об этом стало известно Telegram-каналу «Shot проверка».