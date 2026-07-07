В США мужчина украл карточки покемонов на сумму более 1,5 млн рублей

07 июля 2026, 21:33

Polygon: мужчину приговорили к 10 годам за кражу карточек покемонов в США

Фото: istockphoto/apilarinos

В США вынесли приговор 36-летнему Джозефу Тревору Уилсону из Уилмингтона в Северной Каролине, который в январе совершил дерзкое вооружённое нападение на магазин видеоигр. Об этом стало известно 7 июля.