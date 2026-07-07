В США мужчина украл карточки покемонов на сумму более 1,5 млн рублей
В США вынесли приговор 36-летнему Джозефу Тревору Уилсону из Уилмингтона в Северной Каролине, который в январе совершил дерзкое вооружённое нападение на магазин видеоигр. Об этом стало известно 7 июля.
Как сообщает Polygon, мужчина ворвался в торговую точку Video Game Time, под видом покупателя распылил перцовый баллончик в лицо сотруднику, связал его и, угрожая пистолетом, похитил коллекционные карты с покемонами на сумму 21 тысяча долларов (около 1,6 млн рублей), а также наличные деньги и мобильный телефон. Задержать преступника полиции удалось спустя пять дней — во время рядовой остановки за нарушение правил дорожного движения.
В машине Уилсона обнаружили пневматический пистолет, кокаин и календарь с красноречивыми пометками. На дне ограбления был покемон, а на следующей дате значилось слово «payday» («день получки»).
На суде Уилсон признал вину по статьям об ограблении, похищении человека и хранении наркотиков, однако заявил, что совершил преступление по принуждению — якобы двое мужчин, перед которыми он числился в долгах, вынудили его пойти на этот шаг. Судья счёл доводы неубедительными и приговорил американца к тюремному заключению на срок от 10,5 до почти 14 лет.
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