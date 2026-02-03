Водолазы достали тело убитого мальчика со связанными ногами из водоема в Ленобласти
Спасатели-водолазы извлекли из водоёма в Ленинградской области тело убитого мальчика Паши со связанными ногами. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Около двух часов ночи (московское время) волонтёры обнаружили рюкзак, торчащий во льду у деревни Большое Забородье. Это место находится в десяти километрах от деревни Яльгелево, где расположен дом Петра Жилкина — ранее этот мужчина признался в убийстве Паши.
Люди немедленно вызвали полицию и спасателей, подозревая, что в замерзшем водоеме может находиться тело пропавшего ребенка. Сейчас на месте работают экстренные службы.
Напомним, что Петр Жилкин успел обвинить погибшего мальчика в шантаже. Предварительно, у задержанного могла быть склонность к педофилии. Мужчина заявил, что Паша якобы догадался об этом и потребовал за свое молчание полмиллиона рублей. Это стало одним из мотивов для убийства.
