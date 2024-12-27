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В США недовольная чаевыми доставщица пиццы ударила ножом беременную клиентку

Фото: istockphoto/Michael Nesterov

Фото: istockphoto/Michael Nesterov

В городке Киссимми, штат Флорида, 22-летняя доставщица пиццы, недовольная размером чаевых, решила отомстить клиентке. Она набросилась на беременную женщину с ножом.
Уроженка Орландо Брианна Альвело доставила пиццу в мотель Riviera, сообщает CBS News. Клиентка заплатила её 33 доллара за заказ и добавила пару долларов чаевых. По словам женщины, курьер ничего не сказала ей по поводу маленьких чаевых, только «закатила глаза и ушла».

Позднее в тот же день Альвело вернулась в мотель с неизвестным мужчиной, у которого был пистолет. Криминальная парочка ворвалась в комнату, где жила женщина со своим партнёром и пятилетней дочкой. Спутник доставщицы увёл мужчину в туалет под дулом пистолета, а Альвело в это время прямо на глазах у ребёнка стала наносить «неблагодарной» клиентке удары ножом по всему телу. Потом они со спутником ушли.



Пострадавшую госпитализировали, на её теле медики насчитали 14 ножевых ранений — на груди, животе, обеих руках и ноге. Во время осмотра выяснилось, что она была беременна. Неизвестно, удалось ли ей сохранить ребёнка. Альвело задержали, её спутника сейчас разыскивает полиция.

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#сша
Студентка случайно проглотила 15-сантиметровую щетку при чистке зубов
27 декабря 2024, 18:05

Фото: istockphoto/didesign021

В подмосковных Мытищах вечерняя гигиена закончилась для студентки медицинского колледжа вызовом бригады скорой помощи. Она случайно проглотила 15-сантиметровую зубную щётку.
Как позже рассказала 16-летняя девушка, она чистила зубы перед сном и решила убрать налёт с языка. После неосторожного или слишком резкого движения она закашлялась, сообщает mk.ru. Щётка проскользнула в пищевод. Самостоятельно извлечь посторонний предмет девушка, понятно, не смогла, поэтому вызвала скорую помощь.

Приехавшие медики сначала не поверили пациентке. Однако после подробного осмотра убедились, что она не обманывает, и доставили её в больницу. После рентгена выяснилось, что щётка успела продвинуться из пищевода в желудок. Для извлечения инородного предмета из организма студентки-медика потребовалась эндоскопия, которую провели под местным наркозом. Утром следующего дня будущую медсестру отпустили из больницы домой.

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В Азербайджане назвали предварительную причину крушения самолета в Казахстане
Министр Азербайджана: обломки самолета в Актау указывают на внешнее воздействие
27 декабря 2024, 17:46

Фото: iStock/Kesu01

Обломки самолета, рухнувшего в Казахстане, указывают на то, что борт подвергся вмешательству извне. Об этом журналистам заявил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.
«Первоначальный вывод экспертов заключается в том, что имело место вмешательство извне, основание говорить об этом дают обломки самолета на земле и показания свидетелей. Тип вооружения, использованного при внешнем вмешательстве, будет установлен следствием», — заявил Набиев.

Там также отметили, что траектория полета рухнувшего самолета указывает на полет в Актау через Махачкалу. По результатам расследования станет ясно, было ли дано разрешение на посадку самолета. Кроме того, следствию предстоит выяснить, зачем экипаж принял решение совершить аварийную посадку, а также выяснить вопрос об отключении GPS.

Он напомнил, что многие выжившие говорили о звуках взрыва во время пролета над Грозным.

Ранее компания Azerbaijan Airlines (AZAL) привела данные предварительных результатов расследования, согласно которым крушение самолета произошло в результате стороннего физического и технического вмешательства.

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#данные
#вооружения
#крушение
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В столкновении автобуса с лесовозом под Иркутском погибли два человека
27 декабря 2024, 17:45

Фото: istockphoto/Vladimir Dyavhkov

В Братском районе Иркутской области междугородний пассажирский автобус врезался в гружёный лесовоз. По предварительным данным, погибли два человека, в том числе несовершеннолетний ребёнок.
О смертельном ДТП рассказал глава российского региона Игорь Кобзев. В своём телеграм-канале он уточнил, что автобус следовал по маршруту Братск - Тулун. Всего в салоне находились 53 пассажира. В результате аварии пострадали шесть человек, добавил губернатор. Четверых сейчас машины скорой помощи транспортируют в медицинские учреждения Братска.

На место незамедлительно направлен другой автобус, чтобы забрать пассажиров, продолжил Кобзев. На месте работают экстренные и оперативные службы. Губернатор выразил уверенность, что правоохранители разберутся в причинах ДТП. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.

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#иркутская область
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ФСБ задержала жителя Владимира за перевод денег ФБК*
ФСБ во Владимире задержала местного жителя, переводившего деньги ФБК*
27 декабря 2024, 17:16

Фото: iStock/BrianAJackson

Правоохранители во Владимире задержали местного жителя, который переводил деньги в США «Фонду борьбы с коррупцией» (ФБК)*. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что мужчина 1979 года рождения является сторонником экстремистской идеологии. Он несколько раз перевёл деньги на открытие в США реквизиты расчётного счёта организации.

Против задержанного было возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении денежных средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской, запрещённой в России организации.

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*запрещённая в России экстремистская и нежелательная организация, признанная иностранным агентом
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#уголовное
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В Москве оцепили улицу из-за предмета, похожего на мину «Лепесток»
27 декабря 2024, 17:07

Фото: iStock/SimoneN

Полицейские в Москве оцепили улицу Плещеева из-за предмета, напоминающего противопехотную мину «Лепесток». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что предмет обнаружили лежащим на домофоне в одном из подъездов многоквартирного дома в районе Бибирево. В настоящее время на месте работают специалисты.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Сочи на побережье Чёрного моря выбросило морскую мину. Туристы в купальниках и плавкам по непонятным причинам пытались вытащить боеприпас на берег. Отмечалось, что приплывшая большая противокорабельная мина – это одна из дрейфующих в море украинских мин.

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Отец не навредит: молодая мать сбежала от мужа-тирана, оставив детей. То, что произошло с 10-месячной девочкой шокировало медиков
27 декабря 2024, 17:00

Фото: iStock/ Eva HM

Все медики больницы Забайкалья не смогли сдержать слез, когда увидели свою 10-месячную пациентку. Малышка была вся в синяках, гематомах и ожогах. Девочка была в ужасном состоянии из-за её родного отца, сорвавшим злость на ребёнке. Когда мужчина начал избивать дочь, её мать выбежала из дома, поскольку сама опасалась за свою жизнь. Ребёнка она взять с собой не успела, сообщила газета «Комсомольская правда».
Отцу который избил своего ребёнка, 29 лет. Его супруга на семь лет моложе. Кроме 10-месячной малышки у пары еще есть четырехлетний сын и двухлетняя дочь. Соседи и знакомые супругов ни разу не замечали такого рода насилие в семье. Близкие говорили, что синяков не наблюдали, но знали, что на детей могут покричать, сказать им что-то грубое.

Знакомая семьи рассказывала, что однажды старшие дети бегали по улице без присмотра взрослых, выглядели грязно и были полураздетые.

«Старший мальчик к четырем годам, насколько мне известно, даже не разговаривал. С ним постоянно гулял дедушка со стороны матери. Кажется, взрослые нигде официально не работали», — подчеркнула она.

Мать 10-месячной девочки позднее сама рассказала о произошедшем. Тогда она находилась с дочкой в больнице. Якобы в тот вечер, 11 декабря, супруги поссорились из-за чего-то незначительного. Муж находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому начал конфликтовать со своей женой. Жена не выдержала и стала кричать на него. В результате ситуация накалилась слишком сильно, и женщина осознала — оставаться дома небезопасно. Тогда она решила убежать. Женщина думала, что вся эта злость была направлена именно на нее, а детям родной отец не навредит.

Фото: iStock/ globalmoments

После звонка от неизвестного стало известно о том, что происходит в доме. Сотрудники правоохранительных органов выехали на место — там они скрутили мужчину. Маленькой девочке вызвали скорую помощь. Её здоровью нанесли тяжкий вред, было необходимо срочно транспортировать малышку в Читу. На данный момент с матерью девочки работает психолог. 25 декабря маму с ребёнком выписали из больницы.

Отца потерпевшей поместили в следственный изолятор. Против мужчины завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии». Максимальное наказание — до 11 лет ​лишения свободы.

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В Норвегии объяснили, почему не была оказана помощь морякам с «Урса Майор»
Норвежский судовладелец сообщил, что на помощь «Урса Майор» шло другое судно
27 декабря 2024, 16:52

Фото: iStock/Dikuch

Компания-владелец судна Oslo Carrier 3 из Норвегии сообщила, что помощь российским морякам с тонущего судна «Урса Майор» не была оказана, поскольку к ним направлялось другое судно. Об этом говорится в сообщении компании Bulkship Management, которое приводит РИА Новости.
Ранее пресс-служба группы компаний «Оборонлогистика» сообщила в беседе с РИА Новости, что судно под норвежским флагом по непонятным причинам отказалось принимать на борт российских моряков с тонущего в Средиземном море судна «Урса Майор».

Компания-владелец норвежского судна подчеркнула, что спасательной операцией занимался Центр координации спасательных операций на море. Он приказал капитану не брать на борт экипаж терпящего бедствия судно, поскольку к месту происшествия уже следовало другое спасательное судно.

Также Bulkship Management подчеркнула, что шлюпка с российскими моряками была прикреплена к Oslo Carrier 3 до прибытия спасательного судно. В этот день были хорошие погодные условия, поэтому людям ничто не угрожало.

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#норвегия
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#судно
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#море
#происшествия
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В AZAL раскрыли предварительную версию крушения самолета в Казахстане
AZAL заявила о внешнем воздействии на самолет до крушения в Казахстане
27 декабря 2024, 16:41

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Компания Azerbaijan Airlines (AZAL) привела данные предварительных результатов расследования, согласно которым крушение самолета произошло в результате стороннего физического и технического вмешательства.
Так, авиакомпания приняла решение приостановить с 28 декабря полеты из Баку в аэропорты Сочи, Волгограда, Уфы, Самары, Грозного, Махачкалы, Минеральных Вод, Владикавказа, Нижнего Новгорода и Саратова.

Ограничения связаны с выявлением факта стороннего физического и технического вмешательства перед крушением пассажирского самолета Embraer 190 под Актау.

Меры продлятся до завершения окончательного расследования.

Напомним, что утром 25 декабря летевший из Баку в Грозный самолёт Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в районе города Актау на западе Казахстана. Судно столкнулось с птицами, после чего командир решил лететь на запасной аэродром. На борту находились 67 пассажиров, из которых 16 россиян, и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 32 человека.

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В Башкирии мужчина избил коллегу на корпоративе — видео
27 декабря 2024, 16:28

Фото: iStock/ nito100

В Башкирии полуголый мужчина устроил драку на новогоднем корпоративе. Кадрами поделился Teлеграм-канал «Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан».
На видеозаписи полуголый мужчина несколько раз пинал оппонента, который старался уйти. Россиянин хватал его за одежду, подошёл и ударил ещё несколько раз.

Мужчина упал на пол и получил несколько ударов по лицу. Позже он поднялся, снял верхнюю одежду, и встал в стойку, показывая, что готов продолжить драку.

По информации канала, зачинщик драки подумал, что мужчина «подкатывал» к его возлюбленной и поэтому инициировал конфликт.

Ранее сообщалось, что корпоратив, посвящённый Дню энергетика, который прошёл 22 декабря, обернулся скандалом для филиала ГУП СК «Ставэлектросеть». В сети появилось видео, на котором стриптизёрша исполняет танец рядом с пьяным сотрудником, что вызвало возмущение у жителей Минеральных Вод.



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