В США недовольная чаевыми доставщица пиццы ударила ножом беременную клиентку

Фото: istockphoto/Michael Nesterov
В городке Киссимми, штат Флорида, 22-летняя доставщица пиццы, недовольная размером чаевых, решила отомстить клиентке. Она набросилась на беременную женщину с ножом.
Уроженка Орландо Брианна Альвело доставила пиццу в мотель Riviera, сообщает CBS News. Клиентка заплатила её 33 доллара за заказ и добавила пару долларов чаевых. По словам женщины, курьер ничего не сказала ей по поводу маленьких чаевых, только «закатила глаза и ушла».
Позднее в тот же день Альвело вернулась в мотель с неизвестным мужчиной, у которого был пистолет. Криминальная парочка ворвалась в комнату, где жила женщина со своим партнёром и пятилетней дочкой. Спутник доставщицы увёл мужчину в туалет под дулом пистолета, а Альвело в это время прямо на глазах у ребёнка стала наносить «неблагодарной» клиентке удары ножом по всему телу. Потом они со спутником ушли.
Пострадавшую госпитализировали, на её теле медики насчитали 14 ножевых ранений — на груди, животе, обеих руках и ноге. Во время осмотра выяснилось, что она была беременна. Неизвестно, удалось ли ей сохранить ребёнка. Альвело задержали, её спутника сейчас разыскивает полиция.
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Позднее в тот же день Альвело вернулась в мотель с неизвестным мужчиной, у которого был пистолет. Криминальная парочка ворвалась в комнату, где жила женщина со своим партнёром и пятилетней дочкой. Спутник доставщицы увёл мужчину в туалет под дулом пистолета, а Альвело в это время прямо на глазах у ребёнка стала наносить «неблагодарной» клиентке удары ножом по всему телу. Потом они со спутником ушли.
Пострадавшую госпитализировали, на её теле медики насчитали 14 ножевых ранений — на груди, животе, обеих руках и ноге. Во время осмотра выяснилось, что она была беременна. Неизвестно, удалось ли ей сохранить ребёнка. Альвело задержали, её спутника сейчас разыскивает полиция.
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Александр Бойцов